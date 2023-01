Dakar, Lucas Moraes: “vamos encarar um dia de cada vez” | AutoSport

Lucas Moraes, piloto brasileiro que faz sua estreia no Dakar nos autos é bem capaz de ser uma das boas surpresas deste Dakar. Com um Toyota GR DKR Hilux navegado pelo alemão Timo Gottschalk, Lucas Moraes terminou hoje na 12ª posição entre os 73 carros, o que o coloca como o melhor rookie deste início de Dakar. “Nós fomos com a estratégia de tentar chegar ao final da especial, fomos bem conservadores. Mas tem bastante chão pela frente, vamos encarar um dia de cada vez”, disse o atleta brasileiro.

Amanhã, o Dakar deixa o acampamento localizado nas imediações do Mar Vermelho em direção a Al-‘Ula, em um trajeto que incluirá uma especial de 431 km repleta de dunas com pedras e pequenos desfiladeiros