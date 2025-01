Dakar: Lucas Moraes perto de garantir o triunfo em etapa com erro no road Book

A dupla Lucas Moraes (BRA)/Armand Monleón (Toyota GR DKR Hilux) está perto de carimbar a vitória na etapa 7 do Dakar 2025. No quilómetro 357 lideravam com 12 minutos de avanço sobre a dupla Marcelo Gastaldi / Adrian Metge (Century CR7) com Cristina Gutiérrez (ESP)/Pablo Moreno (Dacia Sandrider) no top 3.

A etapa não está a correr bem para algumas duplas. Uma anotação incorreta no road book do km 158 da especial fez com que vários pilotos na frente do pelotão perdessem a orientação. Um segmento de cerca de 20 quilómetros antes e depois deste ponto será, portanto, delimitado no final da especial automóvel no bivouac de Al Duwadimi, apagando quaisquer ganhos ou perdas registados nesta parte da etapa. A dupla portuguesa Joao Ferreira-Filipe Palmeiro (Mini Jcw Rally 3.0d/X-Raid Mini JCW Team) perdeu muito tempo à passagem pelo quilómetro 183 e deu uma queda muito grande na etapa, perdendo mais de uma hora e 20.

