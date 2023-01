Dakar, Lucas Moraes: “O pódio é importante para a comunidade dos ralis TT no Brasil” | AutoSport

Grande resultado de Lucas Moraes, brasileiro, rookie no Dakar, que chega ao pódio na sua primeira participação. É hora do samba, Lucas Moraes teve uma atuação irrepreensível no seu Toyota Overdrive e foi premiado com um grande resultado: “Este pódio é muito importante para a comunidade dos ralis TT no Brasil porque nunca tinha acontecido anteriormente. Vou celebrar com todos os fotógrafos brasileiros. Não tenho nenhum outro Dakar para comparar, mas ouvi dizer que este foi muito duro”.