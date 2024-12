Dakar, Lucas Moraes: “não vai ser fácil, vamos competir com muitos concorrentes de peso”

Lucas Moraes é um dos pilotos com boas perspetivas de lutar nos lugares da frente no Dakar. Depois de ter sido terceiro na estreia em 2023, as coisas não lhe correram tão bem no ano passado, em que foi apenas nono, mas este ano surge revigorado. Depois de uma série de resultados muito fortes “em casa” na América do Sul, a estreia de Lucas Moraes no Dakar 2023 era aguardada com grande expetativa. Mas o piloto brasileiro superou até mesmo as maiores expetativas ao terminar no pódio, logo atrás da realeza do rali: Nasser Al Attiyah e Sebastien Loeb.

Com mais experiência n oano seguinte, Lucas foi ainda mais cotado para o Dakar 2024 e correspondeu às expetativas até ao penúltimo dia, quando um problema de suspensão o afastou do pódio. Teve também azar na segunda ronda do W2RC, quando o seu carro ficou completamente destruído por um incêndio, mas terminou a época em 3º lugar.

Felizmente para ele e para o seu copiloto Armand Monleon (10º em duas rodas em 2016), o resto da época correu muito melhor e lutaram para terminar no pódio do W2RC. Com muito mais experiência e um dos carros com mais provas dadas na lista de partida, Lucas e Armand têm ambições legítimas para o Dakar 2025, mesmo sabendo que um número sem precedentes de equipas de fábrica vai tornar a concretização dos seus objectivos mais difícil do que nunca.

Para Lucas Moraes: “No último Dakar, tínhamos acabado de ultrapassar o Sebastien (Loeb), que estava parado na pista, e tínhamos passado para o segundo lugar da geral a um dia do fim, quando tivemos problemas mecânicos e acabámos por perder mais de uma hora. Tirando isso, o Dakar 2024 foi muito positivo para nós. Estávamos mais confiantes, conduzimos melhor e vencemos uma etapa, o que faz de mim o primeiro brasileiro a conseguir esse feito na classificação geral dos carros. Isso foi muito importante na minha terra e agora, de vez em quando, até sou reconhecido em restaurantes! Obviamente que Abu Dhabi não correu como queríamos, mas o resto do ano correu muito bem e ganhámos etapas em todas as corridas em terrenos muito diferentes, provando o quão competitivos nós e o carro somos neste momento. O Dakar de 2025 não vai ser fácil porque vamos competir contra muitos concorrentes de peso. Para além das quatro equipas de fábrica, há entre 10 e 15 carros privados que também vão lutar pelo pódio. Mas isso é muito bom para o desporto e tenho a certeza que vai ser uma corrida muito interessante!”

A M: “Depois de uma época completa juntos, temos muito mais confiança tanto no carro como um no outro. As capacidades de condução do Lucas sempre foram fantásticas, mas estamos claramente mais rápidos do que há um ano, pois a comunicação entre nós é quase telepática, pelo que as decisões são muito rápidas, o que é crucial a este nível. Também trabalhámos muito para otimizar o carro, especialmente em termos de fiabilidade. Por exemplo, o problema do amortecedor que tivemos na Arábia Saudita foi corrigido. Vamos enfrentar alguns carros muito rápidos em janeiro, mas nenhum deles tem tantos quilómetros de corrida como o nosso!”