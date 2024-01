Dakar: Lucas Moraes fez história, e está bem posicionado para fazer ainda mais… | AutoSport

Depois de ter sido terceiro no ano passado no Rali Dakar, a Toyota Gazoo Racing deu-lhe a oportunidade de subir à equipa oficial e Lucas Moraes não está a desiludir, bem antes pelo contrário. Já fez história para o Brasil ao tornar-se no primeiro brasileiro a vencer uma etapa na categoria automóvel.

Os seus resultados impressionantes nas provas que fez na América do Sul permitiram-lhe dar nas vistas e as primeiras provas com a Toyota Overdrive na Europa, como a Baja Aragon, onde terminou em terceiro lugar atrás de Al Attiyah e Al-Rajhi, ou a Baja do Dubai, onde venceu no primeiro dia, não contribuíram para diminuir o entusiasmo face ao brasileiro que terminada que está a primeira semana do Dakar, roda em quarto a uma hora e nove minutos da frente. Nos últimos dois dias, antes dia de descanso, o brasileiro se recuperou de um capotanço e subiu do décimo ao quarto lugar da classificação: “encerramos a primeira das duas semanas do Dakar. Estou muito feliz com a nossa primeira semana”, resumiu o brasileiro “Na última terça-feira, conseguimos a primeira vitória brasileira na história em uma etapa da categoria principal, que foi um momento muito especial para nós. E entre hoje e ontem percorremos uns 600km seguidos em dunas, um sobe e desce infinito.

Duvido você achar alguém que não esteja com dores no pescoço, porque saltavamos o tempo todo e a cabeça pesa bastante nessa situação. Agora é olhar para frente”, concluiu.

A recuperação do piloto brasileiro foi notável, em especial depois do capotanço sofrido durante a especial de quarta-feira, quando os também brasileiros Marcos Baumgart e Klever Cincea pararam para ajudar a colocar o carro novamente sobre as quatro rodas. “Esse acidente prejudicou-nos muito. E se não fosse o Marcos e o Kleber, nosso prejuízo seria muito maior. Sempre vou ser muito grato a eles por essa ajuda”, disse Lucas Moraes.