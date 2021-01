Dakar, Lourenço Rosa onboard no prólogo

“Estes foram os primeiros quilómetros e o primeiro contacto em ritmo de corrida, tenho de dar os parabéns à equipa pelo carro que nos entregaram que está fantástico, e tudo funcionou como esperado permitindo-nos um bom resultado neste prólogo (11º lugar). Foi um ótimo arranque, com a particularidade de termos encontrado o percurso já muito “cavado” pois já lá tinham passado dezenas de carros e motos e mais uns 40 SSV’s antes de nós partirmos, e isso criou maior dificuldade. Eu e o Joaquim o meu navegador estivemos bem, superamos este primeiro obstáculo sem erros e estamos satisfeitos com o resultado. Acumulamos até hoje alguma ansiedade mas também muita vontade, entrámos com rapidez e tivemos de ultrapassar três concorrentes que eram mais lentos. Foi preciso colocar em prática os procedimentos que serão essenciais no decorrer da prova, nomeadamente quanto ao sistema de alerta de proximidade, o “Sentinel” o que leva a perder algum tempo pois a atenção fica dividida entre a condução e o sistema de segurança. Faz parte, tendo sido já hoje um bom treino. Prontos para outro dia, ficamos mesmo á porta do grupo dos 10 primeiros, o carro deu-nos confiança, e amanhã já será mesmo a sério.”