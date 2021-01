Dakar, Lourenço Rosa: “o carro deu-nos confiança”

Um projeto sonhado há muito tempo para ambos e que agora se tornou realidade, com Lourenço Rosa e Joaquim Dias a cumprirem os primeiros quilómetros competitivos neste Dakar Rally, naquela que é a sua participação de estreia neste evento que se realiza na Arábia Saudita até dia 15 de Janeiro.

Um curto percurso com cerca de 11 quilómetros de extensão que marca o arranque competitivo do Dakar Rally 2021, uma difícil maratona que colocará á prova a resistência física e mental dos pilotos, ao mesmo tempo que se testam os limites de fiabilidade e resistência das máquinas que alinham no evento.

A dupla colocou o seu Can-Am Maverick XRS assistido pela South Racing na 11ª posição da classificação da categoria T4 onde estão inseridos os SSV, e mesmo com um curto percurso tiveram já de lidar com algumas armadilhas pois segundo a ordem de partida, entraram em prova após muitos outros concorrentes terem já realizado o seu percurso, com impacto na qualidade dos pisos que encontraram, já com alguma deterioração.

Mesmo que o objetivo deste ano seja apenas terminar, e dignificar as cores nacionais, Lourenço Rosa nunca deixa de afirmar que “estamos cá para dar o nosso melhor e mesmo se não temos um objetivo desportivo claramente definido em termos de classificação geral, queremos dar o nosso melhor e aprender ao máximo tudo o que envolve participar num Dakar.”

“Estes foram os primeiros quilómetros e o primeiro contacto em ritmo de corrida, tenho de dar os parabéns à equipa pelo carro que nos entregaram que está fantástico, e tudo funcionou como esperado permitindo-nos um bom resultado neste prólogo. Foi um ótimo arranque, com a particularidade de termos encontrado o percurso já muito “cavado” pois já lá tinham passado dezenas de carros e motos e mais uns 40 SSV’s antes de nós partirmos, e isso criou maior dificuldade. Eu e o Joaquim o meu navegador estivemos bem, superamos este primeiro obstáculo sem erros e estamos satisfeitos com o resultado.”

“Acumulamos até hoje alguma ansiedade mas também muita vontade, entrámos com rapidez e tivemos de ultrapassar três concorrentes que eram mais lentos. Foi preciso colocar em prática os procedimentos que serão essenciais no decorrer da prova, nomeadamente quanto ao sistema de alerta de proximidade, o “Sentinel” o que leva a perder algum tempo pois a atenção fica dividida entre a condução e o sistema de segurança. Faz parte, tendo sido já hoje um bom treino. Prontos para outro dia, ficamos mesmo á porta do grupo dos 10 primeiros, o carro deu-nos confiança, e amanhã já será mesmo a sério.”