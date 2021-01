Dakar, Lourenço Rosa: “Joaquim Dias que fez um trabalho espetacular”

Lourenço Rosa e Joaquim Dias regressaram hoje à competição preparados para enfrentar as seis etapas que restavam antes do término do Dakar Rally. E hoje o dia levou os concorrentes á primeira parte de uma etapa maratona com 450 quilómetros de extensão, sendo que não estava prevista assistência técnica para os carros no final do dia, cabendo à própria equipa efetuar o trabalho possível na manutenção do Can-Am.

Foi mais um dia positivo para a equipa que ainda consegui rodar no grupo dos seis mais rápidos, terminando o dia na 8ª posição na etapa, mantendo o décimo posto na geral dos SSV.

“Acabamos a sétima etapa, e voltou a correr bem, tenho de deixar uma palavra de agradecimento ao Joaquim Dias que fez um trabalho espetacular hoje, irrepreensível num percurso muito difícil para a navegação, e foi inacreditável ter tomado as decisões certas em cada momento, nas notas, na leitura do terreno , foi brutal.



Pena que a cerca de 90 quilómetros do fim acabamos por furar e perder mais de 4 minutos a mudar a roda, e terminamos de novo dentro do Top Ten, que é muito positivo para nós.



Hoje é uma etapa maratona e temos de ser nós a tratar do carro, felizmente não há nenhum problema complicado para resolver e estamos prontos para amanhã continuar, tentar ser de novo rápidos mas sempre com uma margem de segurança, pois a prova é longa e o objetivo é terminar o rali.



Em Dezembro já estivemos nesta região a disputar a Baja Hail em preparação para o Dakar e isso foi muito bom pois de algum modo, o tipo de percurso e decisões a tomar foram também suportadas na experiência e conhecimento obtidos nessa prova, e pudemos hoje tirar algum partido disso.”

Tempo de olhar para a etapa de amanhã, segunda parte desta etapa maratona que ligará Sakaka a Neom, num percurso com 334 quilómetros de ligação e 375 quilómetros de especial cronometrada. Será uma etapa mais aberta, menos técnica e potencialmente com menos dificuldades no terreno, prevalecendo a navegação como fator primordial do dia, bem como será o momento de os concorrentes colocarem as câmaras de bordo a funcionar, pois vão atravessar algumas das mais belas paisagens que este Dakar terá para oferecer. Mais de metade do desafio Dakar está cumprido e cada vez mais os olhos se começam a fixar no momento mais desejado, a chegada final a Jeddah.