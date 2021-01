Dakar, Lourenço Rosa: “Foi duro mas superámos todas as dificuldades”

Prova superada para Lourenço Rosa e Joaquim Dias que chegaram hoje ao final do Dakar Rally realizado na Arábia Saudita. Está assim cumprido o objetivo que traçaram para esta que foi a estreia de ambos na mais mítica prova mundial de Todo-o-Terreno.

Tripulando um Can-Am Maverick XRS assistido pela South Racing, conquistaram a 14ª posição da geral reservada aos SSV T4, um resultado que não se vislumbrava nas expetativas iniciais, tendo em algumas etapas demonstrado andamento suficiente para rodar nos tempos dos 5 primeiros, sem dúvida uma boa demonstração das capacidades da equipa que podem validar projetos futuros, e quem sabe, de regresso ao Dakar.

Não foi uma prova isenta de dificuldades, contudo a fiabilidade do Can-Am preparado exemplarmente para enfrentar as agruras do Dakar, bem como a prestação da equipa e o trabalho prévio de preparação efetuado foram alicerces sólidos que permitiram construir este resultado: “Estamos cá, chegamos ao fim, foi duro mas superamos todas as dificuldades. É tempo de agradecer ao Joaquim Dias, o meu navegador que nesta prova nada fácil foi enorme, simplesmente fabuloso. Agradeço à South Racing que me entregou sempre um carro nas melhores condições, um grande trabalho de uma extensa equipa que não deixa nada ao acaso, obrigado igualmente a todos os nossos parceiros que connosco viajaram nesta grande aventura e uma palavra final para todos aqueles que de alguma forma nos fizeram chegar o seu apoio e motivação. Hoje é um dia intenso e pouco mais posso dizer.” Tempo de regressar a Portugal e em breve teremos as “estórias” deste Dakar na primeira pessoa.