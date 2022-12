Dakar: Listas de Inscritos | AutoSport

Apesar do contexto internacional, cerca de 650 pilotos e navegadores responderam à chamada do Dakar 2023, a que se juntam ainda mais 180 do Dakar Classic. Entre eles, 17 portugueses, pilotos e navegadores, não esquecendo os muitos portugueses nas equipas, e até o diretor de Prova é portugês. Bem conhecido, Pedro de Almeida, ex-diretor do Rali de Portugal.

Isto numa edição do Dakar com 68 nacionalidades representadas, 54 Senhoras e 5 duplas totalmente femininas.

Nas motos, 144 concorrentes, 74 nos carros, 47 nos SSV T3, 46 nos SSV T4, 56 nos Camiões e ainda 90 no Dakar Classic.

Motos

19 Rui Gonçalves (Sherco Factory)

27 Joaquim Rodrigues (Hero Motosports Team Rally)

30 António Maio (Yamaha Franco Sport/Yamaha Racing Team)

43 Mário Patrão (KTM/Credit Agricola/Mário Patrão Motosport)

Autos

213 Vaidotas Zala/Pulo Fiúza (Prodrive Teltonika Racing)

240 Gintas Petrus/José Marques (Optimus Petrus Racing)

T3/SSV

319 Hélder Rodrigues/Gonçalo Reis (BRP South Racing Can-Am)

328 Ricardo Porém/Agusto Sanz (Yamaha X-Raid Supported Team)

337 João Ferreira/Filipe Palmeiro (Yamaha X-Raid Supported Team)

T4/SSV

409 Bruno Oliveira (Bra)/Pedro Bianchi Prata (BRP South Racing Can-Am)

417 Paulo Oliveira (Moc)/Miguel Alberty (Can-Am Mozambique 2023)

433 Ricardo Suarez (Esp)/David Megre (Can-Am Scuderia Ramilo)

437 Cristiano Batista/Fausto Mota (BRP South Racing Can-Am)

Camiões

532 José Martins/Jeremie Gimbre/Eric Simonin (Iveco Team Boucou)

553 Armando Loureiro/Sebastien Fargeas/Luc Fertin (Man Team Boucou)