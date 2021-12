Dakar: Lista de Inscritos | AutoSport

Depois de alguma ‘contenção’ na edição de 2021 devido à pandmeia, este ano o Dakar volta a ter uma lista de inscritos muito forte, com 149 motos, 21 quads, 97 autos, 50 camiões e 105 SSV, T3 e T4. No Dakar Classic um grande incremento no número de inscrições com 128 Clássicos e 20 Camiões também Clássicos.

Quanto ao contingente português, são este ano 20 elementos, divididos entre motos, autos, SSV, pilotos e mecânicos dos camiões e como novidade, uma equipa no Dakar Classic.

OS PORTUGUESES EM PROVA

MOTOS

N° Piloto País Marca Equipa

19 Rui Gonçalves Prt Sherco Factory Sherco Factory

27 Joaquim Rodrigues Prt Hero Hero Motosports Team Rally

30 Maio António Prt Yamaha Franco Sport Yamaha Racing Team

33 Patrão Mário Prt Ktm Credit Agricola – Mario Patrao Motosport

96 Azinhais Alexandre Prt Ktm Club Aventura Touareg

165 Couto Arcélio Prt Honda Team Biachi Prata – Honda

167 Bianchi Prata Pedro Prt Honda Team Biachi Prata – Honda

AUTOS

N° Piloto/Navegador Marca Equipa

219 Vanagas Benediktas Ltu Palmeiro Filipe Prt Toyota Toyota Gazoo Racing Baltics

232 Zala Vaidotas Ltu Fiúza Paulo Prt Mini Teltonika Racing

240 Barbosa Miguel Prt Velosa Pedro Per Toyota Overdrive Toyota

SSV – T3

N° Piloto/Navegador Marca Equipa

324 Franco Mário Prt Franco Rui Prt Yamaha Francosport

SSV – T4

N° Piloto/Navegador Marca Equipa

444 Portela Morais Luis Prt Megre David Prt Can-Am Bp Ultimate Ssv Team

455 Oliveira Rui Prt Mota Fausto Esp Can-Am Crn Competition Team

Camiões

N° Piloto/Navegador/Mecânico Marca Equipa

560 Martins Jose Prt Belivier Didier Fra Gimbre Jeremy Fra Iveco Team Boucou

Dakar Classic

N° Piloto/Navegador/Mecânico Marca Equipa

757 de Almeida e Sousa Joao Prt Santos Luis Prt Ssangyong Th-Trucks

LISTA DE INSCRITOS ONLINE – CLIQUE AQUI

FOTO Buggyra ZM Racing (Facebook da equipa)