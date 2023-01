Dakar, Kuba Przygonski: “melhorar com o novo Mini de dia para dia” | AutoSport

Kuba Przygonski era o piloto da X-Raid de quem se esperava poder fazer um bom resultado neste Dakar, apesar do seu novo Mini não ter ainda competido, e por isso, ser uma incógnita. E as coisas não correram nada bem com o polaco a ter problemas atrás de problemas: “Este Dakar é mais difícil do que em anos anteriores. Eu gosto disso. Com certeza que tivemos alguns momentos difíceis com pedras, chuva e rios que só se formaram por causa da chuva. Nem sempre foi fácil para nós. No segundo dia, perdemos muito tempo. Estamos a melhorar com o novo Mini de dia para dia e já fomos capazes de fazer algumas melhorias. Estamos também a ficar cada vez mais rápidos. Na segunda semana vamos tentar melhorar ainda mais”, disse Kuba Przygonski.

Algo semelhante se passou com Sebastian Halpern, que ainda pretende chegar ao top 10: “A primeira parte do Dakar foi realmente dura. Há seis dias ainda estávamos em 46º lugar na classificação geral. Agora estamos na 14ª posição e felizes com isso. Após o dia de descanso queremos atacar para dar o salto para o top 10. Essa é pelo menos a ideia”.