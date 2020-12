Dakar, Kris Meeke: “Senti-me como uma criança no Natal”

Kris Meeke falou da sua primeira experiência nas dunas. O piloto britânico vai fazer a sua primeira participação no Dakar e não escondeu o entusiasmo pela nova experiência.

Meeke comparou o teste primeiro teste no Dubai ao snowboarding, e que conduzir no meio das dunas era uma “sensação realmente especial”.

“Agora tenho 41 anos, mas se tivessem visto a minha cara depois de ter conduzido as primeiras dunas, estava como um menino- senti-me como uma criança no Natal!”, disse Meeke. “Adoro a neve, já fiz muito snowboard no passado; snowboard na neve fresca quando se pode usar toda a montanha. As dunas são como quilómetros de neve fresca, onde se pode fluir e surfar. Para mim a sensação foi realmente especial, mas aprende-se muito rapidamente quanto respeito se deve ter pelo deserto.”

“A coisa simples que aprendi é o quanto tudo pode mudar quando o sol se move no céu; ao meio-dia não se veem as margens das dunas, tudo parece quase o mesmo e isso pode ser realmente complicado. Sente-se a falta da sombra das dunas e é preciso ter muito cuidado. Mas é verdadeiramente espantoso conduzir nas dunas e eu fiquei cativado por isso”.