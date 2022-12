Dakar: José Marques regressa ao lado de Gintas Petrus | AutoSport

Depois da experiência no Dakar 2021 ao lado de Gintas Petrus, num buggy Optimus, José Marques está de regresso à mesma bacquet para correr de novo ao lado do veterano lituano.

Antes desse regresso, em 2021, para além do extenso currículo que tem nas provas em Portugal, já que a sua carreira remonta a 2000, com a sua 1ª Participação no TT a ser na Baja Serra de Monchique 2000, José Marques fazia o Africa Race ao lado de Elisabete Jacinto, regressando ao Dakar já na Arábia Saudita. Desta feita o buggy já não é uma novidade, e depois do 36º posto de 2021, Gintas Petrus levou um seu compatriota ao lado em 2022 mas foi apenas 41º regressando este ano ao navegador português. A participação de José Marques no Dakar começou em 2006 ao lado de Hélder Oliveira, passou pela América do Sul e estende-se agora também à Arábia Saudita.