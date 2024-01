Dakar, José Marques: o pesadelo de navegar à noite… | AutoSport

Gintas Petrus/José Marques (Optimus) é uma dupla que se reeditou este ano para o Dakar, naquela que é a sua terceira participação juntos. Depois deu m prólogo modesto, subiram ontem 28 posições, e são para já 78º da geral: “Ontem foram 462 km com algumas dunas que estão húmidas devido á chuva. Foi uma especial muito longa, mais de 6 horas com os últimos 60 km a serem feitos de noite. Um verdadeiro pesadelo para a navegação, que se dia quando se vê todas as pistas já é muito difícil, à noite torna-se quase impossível. Mas seguindo rigorosamente os rumos e as distâncias lá viemos a passo de caracol sempre no caminho certo. Dois furos condicionaram o nosso andamento e tivemos de vir mais devagar nos últimos 200 km. Hoje esperamos chegar ainda de dia e a um bivouac onde a internet funcione, pois recebemos toda a informação da organização via net. Horários, classificações, etc.”