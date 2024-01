Dakar, José Marques: “Imagino que as paisagens fossem fantásticas, mas nós não víamos nada…” | AutoSport

Gintas Petrus/José Marques (MD Petrus Racing Team) continuam a fazer a sua prova, são para já 72º classificados da geral. Foram 106º no prólogo, na etapa 1, ascenderam ao 78º lugar, no segundo dia subiram mais seis posições para o 72º onde se encontram no final da Etapa 3: “Etapa maratona, ou antes etapa meia maratona, pois tivemos duas horas de assistência logo a seguir ao final da especial. Depois fizemos uma ligação de 170 km já de noite, até um bivouac da Dechatlon pois é o único tipo de tenda que se vê; fora umas tendas especiais para algumas equipas, também ‘especiais’.

Esta terceira etapa do Dakar, não teve grande história. Andámos praticamente sempre no pó de outros concorrentes, após um furo logo ao km 13. Imagino que as paisagens fossem fantásticas, mas nós não víamos um palmo à frente do nariz. Só nas dunas podemos andar à vontade, mas mesmo assim ainda parámos uma vez. Amanhã temos uma etapa mais curta mas não necessariamente mais fácil. 200 km de ligação no início e mais 200 no final. 400 km de ligação para fazer 300 de especial… enfim, é o Dakar.

FOTO ASO/DPPI