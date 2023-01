Dakar, José Marques: ‘estórias’ que davam para escrever vários livros… | AutoSport

Gintas Petrus e José Marques (Optimus Petrus Racing) não vão conseguir repetir o 36º lugar que fizeram juntos há dois anos no Dakar, já que os problemas que tiveram a meio da prova os atiraram para os confins da classificação deixando apenas como objetivo, chegar ao fim da prova.

Fizeram, portanto, uma prova de recuperação, depois de começar no 51º da geral na etapa 1, subiram para o 34º lugar na difícil etapa 3 e mantiveram o 34º lugar na terceira, e quando estavam em linha com o objetivo, um capotanço, primeiro e um problema mecânico, depois, atrasaram-nos muito.

José Marques contou-nos a história: “a primeira semana foi demolidora, depois foram as condições climatéricas extremamente adversas que condicionam. Para nós as dificuldades começaram com um ligeiro acidente que fez com que o motor começasse a aquecer em demasia. Não arriscámos fomos em ligação e sofremos uma penalização pelos Waypoints que nos faltaram validar. No dia seguinte após uma descida de uma duna, o veio da caixa de velocidades partiu-se, deixando-nos no meio de um erg sem possibilidade de sair pelos meios próprios. Fomos ajudados e levados até ao bivouac, no meio do grande negócio que o Rali Dakar se tornou, por vezes ainda há lugar ao espírito de entreajuda e camaradagem que levou muitos a apaixonarem-se por esta aventura, o tal espírito do Dakar, que tanto se apregoa mas é cada vez mais raro. As restantes etapas foram decorrendo sem grandes problemas” disse José Marques, que ainda passou por adversidades: “o primeiro dia da etapa maratona até que não nos estava a correr mal, mas já perto do final numa grande descida de dunas, tombámos. Perdemos mais de uma hora, no dia seguinte ainda ficámos sem o motor de arranque, pelo que perdemos mais uma hora à espera que um camião nos desse uma ajuda.

Por fim, na etapa 13, a cerca de 40 km do final o selector da caixa de velocidades deixou de funcionar. Viemos até ao final das dunas em segunda, a passo de caracol mas tínhamos uma ligação de 510 km até ao bivouac. Do susto não nos livrámos”, disse.