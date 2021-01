Dakar, José Marques: “Especial de hoje foi muito dura, demolidora para as motos e os SSV”

Gintas Petrus e José Marques (Optimus Chevrolet) não estão a ter um Dakar fácil, já que logo no primeiro dia tiveram alguns contratempos, com o sistema de arrefecimento do motor do seu buggy. Seja como for, hoje já subiram sete posições na geral, da 57ª para a 50ª posição: “Fizemos o prólogo com o relé de uma das ventoinhas de refrigeração do radiador queimado, o que fazia com que a temperatura do líquido de refrigeração subisse muito.

Fizemos por isso o prólogo com muito cuidado. Hoje as coisas já correram normalmente, e já subimos sete posições na classificação. De qualquer maneira, o objetivo do Gintas é simplesmente chegar ao fim de mais um Dakar. A especial de hoje foi muito dura, especialmente uma parte, com imensa pedra onde não existia pista. Foi sobretudo demolidora para as motos e os SSV. Encontrámos muitos avariados ao longo do percurso. Para amanhã a nossa intenção é manter o ritmo e melhorar o conhecimento do carro, pois é a primeira prova que o Gintas faz com ele. O ano passado disputou o Dakar com uma Toyta Hilux ex-Paulo Ferreira”, disse José Marques ao AutoSport.