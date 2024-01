Dakar: José Marques e a história do carro elétrico que não deixava ouvir nada no briefing… | AutoSport

Depois de terem chegado ao dia de descanso na 47ª posição, Gintas Petrus/José Marques (MD Petrus Racing Team) não têm tido um início de semana muito descansado já que na etapa sete perderam muito tempo, caindo para a 58ª posição da geral e ontem já recuperaram um pouco, e terminaram o dia na 56ª posição. José Marques explica o que se passou: “Ontem começamos o dia com um carro novo. Os rapazes recuperaram o Optimus MD das mazelas do dia anterior e o novo software instalado, resolveu os problemas do reset da bomba de água. Foi uma etapa sem grande história, com um início de 100% de areia, com dunas nível 1 e nível 2, algumas bem difíceis de ultrapassar. Numa delas ficamos presos na crista, de modo que lá trouxe mais um bocado de areia nas botas. Depois tivemos um transfer de 170 km seguido de uma parte bem mais dura e com a navegação muito exigente. Ainda chegamos ao bivouac de dia, pois na ligação vim sempre a fundo com o alarme de velocidade a apitar. O meu objetivo era tomar um belo de um duche de água quente, pois com todas as peripécias de ontem, optei por não tomar banho. Aqui o sono e o descanso são bem mais importantes do que a higiene.

Quando cheguei aos duches, apanhei um italiano a sair de um deles, todo encolhido com frio a dizer: Pagamos nós milhares de euros de inscrição, para vir para aqui tomar banho de água fria! “Porca miséria”. Em vez do belo longo duche relaxante de água quente, tomei um muito curto de água gelada, estamos a mais de 1000 m de altitude e está frio. Mais tarde vim a saber que uns dias antes o Dani (Jordão), navegador do Mário Franco, ia tomar duche mas nem água havia…

Mas a história mais caricata do dia, foi quando a meio do briefing diário, o diretor do evento David Castera teve de se calar, pois quando um dos Audi começou-se a aproximar com o motor a combustão a carregar as baterias, o barulho era de tal modo ensurdecedor que nem a aparelhagem sonora conseguiu fazer ouvir o que dizia o Castera. Depois de desaparecer ao fundo da rua, o David sorriu e disse: é um carro elétrico… Gargalhada geral com excepção do Eduard Boulanger, navegador do Peterhansel, que ao meu lado estava com um sorriso amarelo”.