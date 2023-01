Dakar, José Marques: “As aventuras ainda não acabaram…” | AutoSport

Gintas Petrus/José Marques (Optimus Petrus Racing) continuam a sua aventura no Dakar, passaram por dificuldades na primeira semana, recuperaram, mas hoje… tombaram na areia. Passaram por dificuldades na quarta e quinta etapas, mas depois disso, sem exceção, foi sempre a ganhar posições. Num Dakar difícil para a caravana da frente, imagine-se, lá para trás. Mas é exatamente isso que os concorrentes amadores procuram, a aventura, histórias para contar. Agora, é só chegar ao fim: “o primeiro dia da etapa maratona até que não nos estava a correr mal, apesar de um ligeiro atascanso. Mas já perto do final, mesmo na penúltima grande descida de dumas, o carro ficou na posição que a foto documenta. Perdemos mais de uma hora até conseguir colocar as quatro rodas de volta no chão e seguir até ao final. Só essa parte dava um post com mais de 200 palavras, com uma pick-up Toyota a dar sete cambalhotas duna abaixo, e depois a voltar para trás para nos tirar dali.

Hoje correu melhor mas ficámos sem o motor de arranque, pelo que perdemos mais uma hora à espera que um camião nos desse uma ajuda. As aventuras ainda não acabaram…”