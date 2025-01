Dakar, Jorge Brandão: “primeira recordação é o camião do de Rooy a passar o Ari Vatanen”

O espanhol Carlos Vento e o navegador Jorge Brandão, são outra dupla que marca presença no Dakar. Correm aos comandos de um BRP Can-Am Maverick XRS Turbo RR da equipa portuguesa Old Friends Rally Team, na classe SSV/T4. Para o piloto espanhol esta será a terceira participação, depois de ter corrido no Dakar Clássico em 2021 e nos SSV em 2023.

Carlos Vento é um empresário madrileno do sector automóvel já venceu uma etapa no SSV há dois anos, mas os seus projetos desportivos afastaram-no do Dakar, até agora. Foi piloto de testes da Renault para a Taça Clio e Megane em Espanha. Em 2008, no deserto da Argélia, depois de percorrer 3.000 km de dunas e areia durante 10 dias, descobriu uma nova paixão da qual não conseguiu libertar-se desde então. Estreou-se no Dakar em 2021 no Dakar Clássico e terminou em segundo lugar na primeira etapa especial da sua vida, na Arábia Saudita.

Em janeiro de 2024, venceu o Africa Eco Race na categoria T4 e terminou em terceiro lugar na geral. Um ano antes, foi proclamado campeão de Espanha de Todo-o-Terreno em veículos da série ligeira e vice-campeão à geral.

Já o português Jorge Brandão teve a oportunidade de realizar o sonho da sua vida depois de em novembro, Carlos Vento o convidou para se juntar a ele na sua tentativa de lutar com os melhores na categoria SSV. Desde criança que o empresário português de 46 anos sonha competir no rali mais duro do mundo e em janeiro de 2025 vai concretizá-lo. Começou pelo Enduro, mas só aos 30 anos é que participou pela primeira vez numa competição.

Passou para o campeonato português de navegação (R3) e a partir de 2020 passou a navegar na categoria T3.

A sua primeira recordação do Rali Dakar é a imagem mítica do camião de Jan de Rooy e do carro de Ari Vatanen, atravessando o deserto em paralelo: “Fazer o Rali Dakar é um sonho meu desde que me lembro. A minha primeira recordação desta corrida é a de Jan de Rooy a entrar num dos seus camiões e a ultrapassar o carro de Ari Vatanen em paralelo. As minhas origens no todo-o-terreno vêm da minha juventude no enduro, mas nos últimos anos tenho competido no campeonato português de navegação e em 2020 comecei como copiloto nos T3. O meu objetivo na minha primeira participação no Dakar é, antes de mais, ver a meta, mas vamos dar tudo por tudo e vamos dar o nosso melhor. A vitória só chega àqueles que se atrevem a tentar.”

Carlos Vento explicou o projeto.: “Formámos uma grande equipa com os portugueses Old Friends Rally Team. Vamos com dois carros SSV, muito bem preparados e muito bem apoiados tecnicamente. Penso que podemos fazer coisas interessantes nesta edição. No ano passado, ganhámos o Africa Eco Race na nossa categoria. Mas quando voltámos, tínhamos o Dakar 2025 como objetivo claro e, para isso, demos prioridade a passar a maior parte do nosso tempo ao volante no deserto, mesmo que fosse em eventos paralelos. Depois de termos provado, há dois anos, que somos capazes de vencer uma etapa, estamos a tentar. A realidade é que não vou apenas participar, vou tentar ganhar e, se não conseguirmos, ganhar o maior número possível de etapas pelo caminho. O meu copiloto Carlos reúne o melhor que uma pessoa e um copiloto podem ter, e entendemo-nos muito bem. Quero agradecer à minha equipa por ter organizado este projeto e estou ansioso por desfrutar da corrida depois de um ano difícil para mim pessoalmente.