Dakar, João Monteiro: “ficámos na posição que queríamos…”

Convocado para defender as cores da South Racing a poucos dias do arranque da 47ª edição da prova, João Monteiro iniciou hoje em Bisha na Arábia Saudita a sua segunda participação na mais importante e mediática prova do TT mundial, o Dakar.

Ao volante do seu Can-Am e com a navegação de Nuno Morais o piloto de Azeitão ultrapassou de forma exemplar o primeiro dia de competição ao concluir os trinta quilómetros do prólogo na sexta posição a escassos 44 segundos do piloto mais rápido na classe SSV: “Fizemos um prólogo tranquilo, sem arriscar mas também sem sermos demasiado lentos para termos uma boa posição de partida para a etapa de amanhã que será bastante longa. As pistas estavam já bastante massacradas, mas conseguimos evitar as armadilhas nas zonas com mais pedras e ficámos na posição que queríamos e por isso o prólogo foi bastante positivo.’

Palavras do piloto Sharish Gin no regresso ao ‘bivouac’ deste Dakar 2025 já a pensar naquela que será a primeira etapa da prova a realizar este sábado com partida e chegada em Bisha e onde os concorrentes terão que enfrentar 413 quilómetros em luta direta contra o cronómetro.