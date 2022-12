Dakar, João Ferreira: “sensação de embarcar nesta aventura é surreal, indescritível…” | AutoSport

Depois de se ter sagrado Campeão Nacional e da Europa de Todo-o-Terreno, João Ferreira vai estrear-se no Dakar. O piloto luso estará integrado na estrutura oficial da equipa germânica X-Raid, e corre aos comandos de um SSV Yamaha XYZ1000R da categoria T3. Será navegado pelo experiente co-piloto, Filipe Palmeiro, e na noite passada em Leiria teve a partida simbólica para a prova: “A sensação de embarcar numa aventura como Dakar é surreal. Lembro-me de em criança assistir ao Dakar na TV e agora ter a oportunidade de participar é indescritível.

No que toca a objetivos, claro que quero continuar a evoluir e como prémio gostava mesmo de estar no pódio final a receber a medalha de participação e conclusão do meu primeiro Dakar.”