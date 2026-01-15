Dakar, João Ferreira: “Queremos imenso continuar a demonstrar o nosso potencial”

João Ferreira e Filipe Palmeiro voltaram a evidenciar competitividade no Dakar 2026 ao assinarem uma prestação de grande nível na 11.ª etapa da prova. Após vários dias marcados por contratempos, a dupla portuguesa respondeu com um desempenho sólido, alcançando o quarto lugar na tirada e recuperando posições na classificação geral.

Num dia particularmente exigente, João Ferreira conseguiu imprimir um ritmo forte e consistente, terminando a etapa a apenas 3m27s do vencedor, Mattias Ekström. A ausência de problemas mecânicos e de incidentes em pista permitiu ao piloto de Leiria explorar todo o potencial da Toyota Hilux, confirmando a capacidade da equipa para lutar pelos lugares da frente quando as condições são favoráveis.

O resultado traduz-se numa subida ao 17.º lugar da classificação geral, um progresso significativo após as dificuldades sentidas nas jornadas anteriores. A etapa, rápida e com zonas de visibilidade condicionada pelo pó, voltou a demonstrar a dureza desta edição do Dakar, mas também reforçou a confiança da dupla portuguesa para enfrentar as duas últimas tiradas da prova com ambição renovada.

“Queremos imenso continuar a demonstrar o nosso potencial e hoje provámos que estamos preparados para isso. Isentos de problemas e situações de corrida, estamos totalmente capazes de lutar pelos nossos objetivos. Foi uma etapa super rápida, com algum pó, mas fizemos uma boa tirada. Este Dakar não está a ser fácil, e a etapa de hoje voltou a prová-lo. Subimos na classificação geral, o que acaba por ser um ponto positivo e motivante para atacar as duas etapas finais com toda a energia.”