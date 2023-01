Dakar, João Ferreira: “orgulho enorme levar mais longe o nome de Portugal” | AutoSport

O Campeão de Portugal de Todo-o-Terreno e Campeão da Europa, triunfou hoje na oitava etapa do Dakar 2023. Rookie na competição, e depois deste ano já ter subido duas vezes ao pódio (2º lugar na 4ª etapa e 3º lugar na 7ª etapa), demonstrou toda a sua capacidade para se ambientar a grandes eventos, alcançando o seu primeiro triunfo na maior e mais dura prova de Todo-o-Terreno do Mundo: “Esta etapa correu-nos bem desde o início, uma vez que depois do resultado obtido ontem acabámos por conseguir partir um bocadinho mais à frente, não apanhámos pó e foi uma etapa 100% limpa, onde impusemos um ritmo forte. Esta foi uma etapa dura, com muita pedra e areia no final, dunas muito grandes. Ultrapassamos todos os desafios e conseguimos a nossa primeira vitória no Dakar. É um orgulho enorme levar mais longe o nome de Portugal com esta vitória e agora vamos aproveitar bem o dia de descanso para preparar da melhor forma a segunda semana de corrida. O objetivo não se alterar apesar destes bons resultados. Queremos estar no final da prova e continuar a evoluir diariamente!”, explicou o vencedor da oitava etapa.