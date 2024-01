Dakar, João Ferreira: “importante partir à frente e o objetivo foi conseguido” | AutoSport

Foi um início positivo o de João Ferreira no Dakar 2024. Aos comandos do Can-Am Maverick da South Racing, e inscrito na categoria SSV, o piloto português, registou o segundo melhor tempo do prólogo, a 15 segundos do mais rápido da sua categoria, o francês Xavier de Soultrait.

Já depois do Prólogo, o piloto de Leiria explicou que “correu tudo bem, andamos com um bom ritmo, não quisemos arriscar nada. Fizemos o nosso trabalho para ter uma boa posição de saída na etapa de amanhã, no grupo dos mais rápidos, o que é muito importante numa etapa tão longa como a que temos pela frente. Amanhã, esperam-nos 413 km e não sabemos ainda que tipo de superfície vamos ter pela frente, se vai ser muita pedra ou muita areia. Por isso é que é sempre importante partir à frente e hoje o objetivo foi conseguido. Estamos muito satisfeitos com o dia.”

Amanhã começa, mais a sério, a edição de 2024 do Dakar, uma edição que se espera densa e desafiadora. Para começar da melhor forma espera-se uma etapa de grande intensidade, com um percurso totalmente inédito, numa região com características geológicas específicas, até então desconhecidas no Dakar. O trajeto serpenteia entre vulcões, no meio de uma paleta de cores minerais onde se alternam todos os tons de cinzento, desde os mais sóbrios até os mais explosivos. A organização prevê que se possam desde já começar a fazer sentir as diferenças na tabela classificativa.

FOTO MC PhotoDisk