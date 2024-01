Dakar, João Ferreira: “Furámos e quando parámos para trocar, o encaixe do macaco cedeu” | AutoSport

Após um dia mais dedicado ao sprint, os concorrentes vão ter pela frente a primeira etapa de maratona do Dakar 2024, que percorrerá secções com pedra e extensões, perigosas para os pneus, bem como secções de areia e dunas. No final da especial, os concorrentes têm apenas duas horas para realizar trabalhos nos seus veículos antes de os mesmos entrarem no parque fechado. A etapa que liga Al Duwadimi a Al Salamiya contará com um total de 733km, 440 dos quais cronometrados.

“Fizemos uma etapa tranquila e dentro daquilo que seria expectável para nós neste Dakar. Furámos e, quando parámos para trocar, o encaixe do macaco cedeu e acabámos por demorar um pouco mais do que o normal. Não foi bom, mas faz parte das corridas. Daí até final, tivemos de voltar a fazer um esforço para recuperar algum tempo, o que felizmente conseguimos.”, afirmou o piloto da Can-Am Factory Racing que é agora 8.ª na classificação Geral.

