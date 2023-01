Dakar: João Ferreira/Filipe Palmeiro, não partiram, usam joker, e amanhã regressam | AutoSport

Depois do bom resultado de ontem, João Ferreira/Filipe Palmeiro (Yamaha X-Raid Supported Team), decidiram não partir para a etapa de hoje. Vão utilizar o Joker que lhes permite voltar a arrancar amanhã.

Esta foi uma decisão estratégica, e apesar de nada ter sido revelado, só pode ter a ver com a mecânica do carro e correndo o risco de ficarem parados no meio do ‘Empty Quarter’ a equipa preferiu avançar já com o joker, colocar o carro a 100% já com a assistência que já vai existir hoje ao fim do dia e com isso disputar o que falta do Dakar: “Infelizmente depois da chegada da etapa de ontem, a primeira parte da Etapa Maratona, e de termos feito a manutenção e revisão ao X-Raid YXZ 1000R Turbo Prototype SXS nós próprios, sem direito a assistência da X-raid Team, decidimos não partir para a etapa de hoje, regressando ao bivouac em ligação. Felizmente, como somos pilotos prioritários, temos mais um Joker para utilizar, o que faz com que possamos estar à partida da etapa de amanhã”, escreveu o piloto nas redes sociais.

A dupla começou com um bom sexto posto após a Etapa 1, mas depois veio a fatídica Etapa 2, com João Ferreira a ficar sem tração dianteira, sendo impossível de continuar sem ajuda. Na etapa 3, João Ferreira voltou a ter problemas, logo no início da especial, e teve de prosseguir em ligação para o Bivouac.

Portanto o resultado final está muito condicionado, mas continua a assimilar a experiência do Dakar, e como já se percebeu andamento não lhe falta, com um triunfo e três pódios em etapas.