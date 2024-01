Dakar: João Ferreira/Filipe Palmeiro a 17 minutos dos líderes, bem na luta pela vitória | AutoSport

João Ferreira/Filipe Palmeiro, lideravam a sua classe a meio da etapa 6, mas depois foram cautelosos, perdendo algum tempo para os seus diretos adversários que tinham optado por uma estratégia diferente. Ainda assim, fruto do seu mérito e também beneficiando de uma penalização atribuída à equipa #408 do piloto Saudita e líder da prova na classe dos T4/SSV Yasir Seaidan, terminaram a etapa em 2º lugar da sua classe e em 1º entre os inscritos no campeonato do mundo de W2RC. Mais uma bela e bem merecida medalha, e uns importantes 5 pontos conquistados. Após a 6ª etapa são os 4ºs classificados da classe T4/SSV, a apenas 17m29s dos líderes. Um bom tónico para a segunda metade da prova, pois esta margem significa que estão perfeitamente na luta pelo triunfo, o que se pode, em condições normais, alargar ao top 5 que está separado por apenas 20m01s.

