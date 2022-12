Dakar: João Ferreira e Ricardo Porém deram ‘tiro de partida’ em Leiria | AutoSport

A cidade de Leiria acolheu a Partida Simbólica do Dakar 2023 para a dupla de pilotos Ricardo Porém e João Ferreira. Os leirienses que iniciam, no dia 31 de dezembro, a participação na maior maratona de TT do Mundo deram início a esta aventura bem no centro da cidade do Liz, com uma moldura humana impressionante que não quis perder a oportunidade de conhecer a decoração do X-raid YXZ1000R Turbo Prototype, da equipa germânica X-Raid Yamaha supported Team.

A 45.ª edição da prova organizada pela Amaury Sport Organization (ASO), arranca no dia 31 de dezembro na orla do Mar Vermelho e conta com um total de 14 etapas e um prólogo (15 dias de competição). Serão mais de duas semanas de competição, algo que já não acontece desde 2012, ainda na América do Sul. As etapas serão mais longas (com várias a ultrapassarem os 450 quilómetros de extensão), com um total de cerca de cinco mil quilómetros cronometrados.