Dakar, João Ferreira destaca-se na Toyota África do Sul:”etapa limpa”

João Ferreira e Filipe Palmeiro garantiram o segundo lugar na Etapa 7 do Dakar 2026, numa especial exigente que marcou o início da segunda semana da prova. A dupla executou uma corrida limpa e de alta velocidade, sem problemas mecânicos ou de navegação. Esta prestação elevou-os à 11.ª posição na geral, a +28:59 do comando.

A equipa Toyota Gazoo Racing South Africa (TGRSA) teve um dia misto na Etapa 7, disputada nas dunas do sul da Arábia Saudita. Guy Botterill e Oriol Mena sofreram um furo logo no início, optando por gerir os pneus com cautela para completar os 483 km da especial em 14.º lugar, a +9:10 do vencedor, e 17.º na geral, a +1:04:52 da frente.

Saood Variawa e Francois Cazalet enfrentaram maiores contrariedades, com um furo inicial, erros de navegação em vales consecutivos e um problema no amortecedor no final. Terminarem em 28.º na etapa, a +27:51 do triunfo parcial, e ocupam agora o 15.º posto geral, a +50:08 do líder.

João Ferreira destacou a execução perfeita: «Foi uma etapa muito limpa para nós. Sem problemas, furos ou questões de navegação. Era super-rápida e fácil errar, mas fizemos um bom trabalho. Estou contente com o arranque da segunda semana.» Filipe Palmeiro enfatizou a concentração constante a alta velocidade, apesar da navegação exigente.

Botterill admitiu: «Apanhámos um furo muito cedo, pelo que tivemos de ir com calma nas pedras e gerir os pneus. Não foi o melhor dia em velocidade, mas chegámos ao fim.» Variawa resumiu o dia difícil: «Uma etapa horrível. Furo, problemas de navegação e avaria no amortecedor. Custou-nos muito tempo, mas o carro está inteiro. Agora é empurrar.»

Prova Prossegue com Etapa 8 Desafiante

O Dakar 2026 continua com a Etapa 8, um longo loop à volta de Wadi Ad Dawasir, com 483 km cronometrados repletos de areia e dunas. A gestão de pneus, precisão na navegação e resistência serão cruciais nesta fase decisiva da segunda semana. Restam seis etapas, incluindo uma segunda etapa maratona, que pode definir o resultado final.

