Dakar, João Ferreira: “conseguimos coisas muito bonitas e inesquecíveis” | AutoSport

Nesta última etapa que ligou Al-Hofuf a Dammam, João Ferreira alcançou um bom quinto lugar, demonstrando que consegue acompanhar as principais figuras do Campeonato de Mundo. “Foi uma etapa em que só pensámos em terminar o Dakar. Depois de uma prova com tantos altos e baixos não podíamos deitar tudo a perder no último dia. Desde o início desta aventura que reiterei que o meu grande objetivo era apenas e só terminar e subir ao pódio final. Para além disso conseguimos coisas muito bonitas e inesquecíveis.”, explicou o Campeão Nacional que agora vai “preparar a temporada 2023 com tranquilidade e dentro dos objetivos que tenho para a minha carreira”, disse João Ferreira que agora tem pela frente o Campeonato do Mundo de Rally-Raid (W2RC).

A próxima ronda desta competição é o Abu-Dhabi Desert Challenge (Emirados Árabes Unidos), que decorre entre os dias 26 de Fevereiro e o dia 3 de Março. O campeonato é composto por um total de 5 provas, sendo as restantes três o Sonora Rally (México de 22 a 28 de Abril), Desafio Ruta 40 (Argentina 26 de Agosto a 1 de Setembro) e Rallyedu Maroc (Marrocos de 12 a 18 de Outubro).