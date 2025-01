Dakar, João Ferreira com arranque positivo: “objetivo era fugir aos problemas e não cometer erros”

João Ferreira e Filipe Palmeiro garantiram o quinto melhor tempo do Prólogo do Dakar Rally 2025. Ao volante do Mini John Cooper Works 3.0d da X-Raid, o piloto de Leiria conseguiu intrometer-se entre os diversos candidatos à vitória da prova, garantindo uma boa posição de partida para a longa etapa de amanhã que volta a ter início e final do Start Camp, em Bisha: “Foi um prólogo muito rápido e com uma navegação complicada. É o Dakar. O Filipe esteve muito bem e conseguimos ser rápidos. O grande objetivo era fugir aos problemas e não cometer erros e esse objetivo foi cumprido. Amanhã enfrentamos uma etapa muito longa e a nossa posição de partida deixa-nos confortáveis para este arranque. Estes primeiros dias vão ser desafiadores e por isso vai ser muito importante estar tranquilos”, afirmou confiante o jovem piloto de Leiria.

A etapa de amanhã terá como grande tarefa para os pilotos a adaptação aos diversos tipos de terreno. Com exceção feita à areia, os participantes correrão em todos os tipos de superfícies, exigindo que ajustem a sua velocidade regularmente, especialmente quando as rochas e as pedras aparecem no seu caminho. A meio da tirada, os navegadores terão de usar as suas capacidades de raciocínio para encontrar o caminho para sair de um labirinto de trilhos, onde o trabalho mental e nervos de aço serão fundamentais.