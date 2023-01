Dakar, João Ferreira: “aprender e garantir que chegamos ao final da prova” | AutoSport

João Ferreira, campeão nacional de todo-o-terreno, depois de três pódios na primeira semana, começou a segunda semana com objetivos bem delineados. “Nesta segunda semana queremos mesmo aprender e garantir a chegada ao final da prova. Só vamos impor um ritmo mais forte se virmos que há forte possibilidade de chegar a lugares de destaque. Hoje fomos 11.º na etapa mais curta do Dakar, mas que nos deu algum trabalho! A aprendizagem continua e amanhã damos início à Etapa Maratona”, explicou.

Amanhã, atingimos a segunda etapa maratona do Dakar 2023. Espera-se que a verdadeira essência do rally-raid chegue aos pilotos. Logo após a partida, os 4.000 quilómetros acumulados da especial serão ultrapassados, portanto, esta é uma prova de resistência extrema. Num cenário que oferecerá uma mistura de areia de todas as cores, os competidores terão um dia exaustivo pelas dunas. A gestão das viaturas será a chave de um desafio em que os camiões de assistência e os mecânicos não vão marcar presença no bivouac no final do dia.