Dakar, João Ferreira abre semana com um 2º lugar: “bom ritmo, sem arriscar”

João Ferreira e Filipe Palmeiro voltaram a estar em evidência na Etapa 7 do Dakar Rally, ao concluírem um percurso particularmente rápido na segunda posição, resultado que lhes permitiu ascender ao 11.º lugar da classificação geral. A dupla lusa manteve um ritmo elevado desde os primeiros quilómetros, gerindo com eficácia a velocidade, a navegação e a fiabilidade do carro, fatores determinantes num dia marcado por médias muito altas.

No final, João Ferreira sublinhou as características do dia e o foco para o que resta da corrida: “Foi uma etapa muito rápida, onde era fundamental manter a concentração do início ao fim. Conseguimos impor um bom ritmo, sem arriscar em demasia, e isso refletiu-se no resultado. Subimos ao 11.º lugar da geral e, a partir de agora, vamos encarar o Dakar dia-a-dia, com o objetivo claro de recuperar o máximo de posições possível.” João Ferreira está agora a três minutos do Top-10.

FOTO TGR_Dam