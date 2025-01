Dakar: João Ferreira 2º na Etapa 6: “o Chicherit teve um grande acidente, e nós apanhámos um grande susto”

Depois do dia de descanso em Ha’il. João Ferreira e Filipe Palmeiro cumpriram hoje a sexta etapa do Dakar Rally 2025, onde foram segundos classificados. O melhor resultado até agora neste Dakar para o piloto de Leiria que,ao volante do Mini JCW 3.0d da X-Raid, volta a entre no Top-10 da Geral, sendo agora nono classificado.

“Fizemos uma etapa com um ritmo muito bom, aproveitando bem a posição de partida mais atrás. Fomos consistentes e apenas batidos pelo nosso companheiro de equipa, o belga Guillaume De Mevius que foi segundo classificado no Dakar em 2024. Só não foi um dia perfeito para a equipa porque o Guerlain Chicherit teve um grande acidente, numa zona onde também acabámos por sofrer um grande susto. Felizmente a dupla está bem, mas fora da prova. Amanhã é muito possível que, arrancando de segundos, tenhamos alguma dificuldade em impor o nosso ritmo, mas o Dakar é isto mesmo” afirmou o jovem piloto.

Na etapa de amanhã, pilotos e máquinas vão ter de se preparar para navegar sem depender dos rastos dos pilotos de que seguem à sua frente, até porque a divisão do percurso volta a acontecer, com motos e carros a fazerem percursos diferentes. A etapa que começa e termina no bivouac de Al Duwadimi tem todos os ingredientes certos: navegação, uma mistura de terrenos rápidos e lentos e, como cereja no topo do bolo, uma passagem pelas zonas mais montanhosas.