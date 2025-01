Dakar, João Dias: “Tem sido um Dakar muito difícil, mas uma grande aventura”

O dia de descanso da caravana do Dakar vai ser aproveitado pela Santag Racing para um trabalho mais profundo com o carro para preparar mais uma semana de competição. “Todos os dias em que nos é permitido mexer no carro há um cuidado grande em verificar tudo e entregar ao João e ao Gonçalo o Can Am nas melhores condições para enfrentarem a etapa. Tem sido um bom trabalho de toda a equipa”, salientou David Vieira, que lidera a equipa de apoio da Santag Racing neste Dakar.

Mas faz parte das corridas” acrescentou João Dias, lembrando a paragem na segunda parte dessa longa etapa em que os problemas com o motor do carro o obrigaram a ser rebocado e a uma penalização que hipotecou qualquer objetivo na classificação final. “Deixamos isso para trás, sem lamentos, e estamos a focar-nos etapa-a-etapa e os registos que temos conseguidos (ndr:quase sempre entre os cinco primeiros) dão-nos alento para o que ainda está por vir”.

O piloto deu ainda o exemplo de ontem e de hoje: “Tem sido um Dakar muito difícil, ontem e hoje tivemos problemas de travões que nos obrigou a alguma gestão e mecânica no final, mas tem sido uma grande aventura”, acrescentou com um sorriso.

“Voltamos a ter uma etapa desafiante e andamos a rodar entre primeiros classificados e a fechar a etapa no quinto lugar o que é positivo. Diria que estamos a encontrar o ritmo e a evoluir todos os dias naquilo que é adaptação ao terreno, às dificuldades, sem correr demasiados riscos e sendo competitivos, tirando ilações sobre a experiência e sobre o que é a prova” referiu João Dias no final da etapa em Hail.

