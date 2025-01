Dakar: Jeremías González Ferioli vence etapa 7, portugueses nos 12 primeiros

A dupla Jeremías González Ferioli / Gonzalo Rinaldi foi o mais rápido na Etapa 7, levando melhor sobre Brock Heger / Max Eddy que terminaram em segundo, com Chaleco Lopez a fechar o top 3 já a alguma distância. Para as duplas portuguesas, foi um dia positivo com as três duplas a terminarem no top 12.

Foi intensa batalha na categoria SSV, com Jeremías González Ferioli a garantir a sua primeira vitória do ano na Etapa 6. O piloto argentino, que já havia vencido uma etapa em 2023, conseguiu superar o líder geral Brock Heger por apenas 51 segundos, mostrando um desempenho impressionante no terreno exigente a caminho de Al Duwadimi.

A piloto americana Sara Price, que partiu em 21º lugar de manhã, começou por liderar brevemente a etapa ao quilómetro 50, com apenas 2 segundos de vantagem sobre Ferioli. No entanto, ao quilómetro 89, caiu para o segundo lugar.

Ferioli, que terminou em quarto lugar na Etapa 6, não perdeu tempo a afirmar o seu domínio na especial de 419 quilómetros, assumindo a liderança ao quilómetro 89. Nessa altura, tinha 1 minuto e 23 segundos de vantagem sobre Brock Heger, com Xavier de Soultrait a seguir de perto em terceiro, 1 minuto e 45 segundos atrás. A competição manteve-se renhida, com o vencedor da etapa de ontem, “Chaleco” López, a apenas 7 segundos de Soultrait.

Ao quilómetro 138, Ferioli manteve-se na liderança, enquanto Price caiu para quinto, 2 minutos e 38 segundos atrás do líder. A luta pela vitória da etapa intensificou-se à medida que a corrida avançava, com Heger a estabelecer o tempo mais rápido ao quilómetro 183, ganhando uma pequena vantagem de 3 segundos sobre Ferioli. De Soultrait seguia-o por 1 minuto e 41 segundos, com López mais atrás, a 2 minutos e 53 segundos.

Ao quilómetro 213, Heger continua a exercer pressão, mantendo uma pequena vantagem sobre Ferioli. No entanto, Xavier de Soultrait teve um azar, parando no percurso com consequente perda de tempo. .

Apesar da pressão de Heger, Ferioli manteve a compostura e a velocidade, acabando por cruzar a linha de chegada em primeiro lugar e conquistando a sua primeira vitória na etapa 2025 SSV. A sua margem final sobre Heger foi de 51 segundos. Embora a vitória da etapa tenha escapado a Heger, o piloto americano beneficiou das dificuldades de de Soultrait, aumentando a sua vantagem na classificação geral para quase 1 hora e 36 minutos.

Nas contas dos portugueses, a dupla João Monteiro-Nuno Morais (Brp Can-Am Maverick R) terminou no quinto posto, numa etapa de altos e baixos. A dupla portuguesa afastou-se dos lugares da frente a meio da etapa, mas recuperou a tempo que conseguir um lugar no top 5. João Dias-Gonçalo Reis (Brp Can-Am Maverick XRS Turbo RR) terminaram a etapa em 11º lugar, estando durante toda a etapa na discussão de um lugar no to 10. Alexandre Pinto-Bernardo Oliveira (Brp Can-Am Maverick XRS Turbo RR) conseguiram o 12º tempo, numa etapa também muito regular e bem conseguida.

As contas da geral

Na geral dos SSV, Heger mantém a liderança, com mais de 1h35min sobre de Soultrait e quase duas horas sobre Chaleco Lopes. Alexandre Pinto está na quarta posição da geral com uma boa distância para o quinto classificado. Chegar ao pódio não vai ser fácil, mas ainda é possível. João Monteiro manteve o décimo lugar da geral, também numa posiçã bem cimentada. Quem ganhou foi João Dias que subiu do 27º posto para o 20º.

