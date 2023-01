Dakar, Janus van Kasteren venceu nos Camiões: “Fizemos a diferença a três dias do fim da prova” | AutoSport

Quinto na última etapa do Rali Dakar, pouco mais de seis minutos atrás de Jaroslav Valtr, Janus van Kasteren acrescentou o seu nome à lista dos vencedores do Rali Dakar, sucedendo a seis triunfos seguidos dos Kamaz, ausentes desta prova devido à invasão russa da Ucrânia, e das condições impostas pela FIA a atletas russos, naquela que é a primeira vitória de um Iveco desde 2016, quando Gerard de Rooy venceu.

Para Janus Van Kasteren: “não é fácil, é preciso estar sempre a abastecer-se de gás a toda a hora. Todos tiveram alguns problemas na semana passada, e nós também. Perdemos quinze minutos porque ficámos sem combustível. Conseguimo-lo até ao fim e estamos realmente satisfeitos com isso. Fizemos a diferença três dias antes do fim da prova, quando ganhámos por 30 minutos em relação a todos os outros”, disse no final.