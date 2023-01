Dakar: Janus van Kasteren triunfa nos camiões | AutoSport

Janus Van Kasteren/Darek Rodewald/Marcel Snijders (Iveco Powerstar/Boss Machinery Team De Rooy Iveco) foram os grandes vencedores do Dakar 2023 nos camiões T5, com uma margem confortável de 1:14:34s para os segundos classificados, Martin Macik/Frantisek Tomasek/David Svanda (W2rc Iveco Powerstar/Mm Technology), que começaram esta edição com um ritmo muito forte até terem alguns azares, normais no Dakar.

Janus van Kasteren “herdou” a liderança depois do terrível incidente que envolveu Ales Loprais na etapa 9 e vitimou um espectador, que levou à desistência do piloto devido à investigação das autoridades sauditas ao sucedido. A partir desse momento, Van Kasteren teve apenas de gerir os seus esforços, tendo visto ainda alguns dos seus concorrentes passarem por dificuldades, como aconteceu a Martin Van Den Brink/Rijk Mouw/Erik Kofman (Iveco Powerstar/Eurol Team De Rooy Iveco), que ocupavam a segunda posição da classificação geral, mas devido a um problema mecânico na etapa 13 tiveram de parar ao quilómetro 59 e perderam muito tempo e a vice-liderança, terminando a prova no lugar mais baixo do pódio dos camiões.

A tripulação Mitchel Van Den Brink/Jarno Van De Pol/Moises Torrallardona (Iveco Iveco Powerstar/Eurol Team De Rooy Iveco) terminou a prova no quarto posto, a 4:02:29s dos vencedores, enquanto Jaroslav Valtr/Rene Kilian/Tomas Sikola (Tatra Phoenix Buggyra/

Tatra Buggyra Zm Racing) foram quintos classificados.

Em termos de classificação da última etapa, foram Vaidotas Paskevicius/Tomas Guzauskas/Slavomir Volkov (Tatra Jamal/Fesh Fesh Team) os mais rápidos, deixando Mitchel Van Den Brink/Jarno Van De Pol/Moises Torrallardona a sete segundos.

(em atualização)

Classificação geral Camiões T5