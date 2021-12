Dakar, Jakub ‘Kuba’ Przygonski: pode ser o grande ‘outsider’ na luta pela vitória | AutoSport

Jakub ‘Kuba’ Przygonski tem grande potencial de ser a grande surpresa do Dakar e a explicação é muito simples: vai participar com um Mini Buggy T1, carro semelhante aos que venceram as duas últimas edições do Dakar.

Tendo em conta que as equipas principais, Toyota, BRX, Audi, vão todas com os novos T1+, que sendo novos podem ter problemas de ‘juventude’ e o polaco pode aproveitar isso. Talvez não um triunfo, mas pelo menos uma excelente posição à geral, que só pode ser um pódio visto que já tem dois quartos lugares.

O polaco emergiu como um dos principais concorrentes nos carros nos últimos anos, tendo feito com sucesso a transição de duas rodas para as quatro. O piloto de 36 anos apaixonou-se pelas motos quando o seu avô lhe comprou uma Kawasaki verde brilhante, e gozou de sucesso no motocross e enduro antes de se mudar para o cross-country. Sob a tutela do grande polaco Jacek Czachor, tornou-se um dos maiores talentos do país e impressionou na sua estreia em Dakar em 2009, terminando como o melhor estreante no 11º lugar em geral.

Desde aí, Kuba fez seis provas nas motos, chegando ao sexto lugar em 2014, antes de mudar para os carros em 2016. Desde então, Kuba foi sempre a melhorar, terminando nos cinco primeiros em três das últimas quatro edições e ‘levantando’ a Taça do Mundo da FIA para os Cross-Country Rallies em 2018.

Quarto no Dakar 2021 atrás do formidável trio de Stephane Peterhansel, Nasser Al-Attiyah e Carlos Sainz – que partilharam os últimos sete triunfos – Kuba está agora à caça do seu primeiro pódio no rali mais difícil do mundo.

Para esta imprevisível edição de 2022 – onde os novos carros T1+ e T1U irão lutar contra os buggies de duas rodas – o pilotos de Varsóvia decidiu ir com um Mini John Cooper Works Buggy experimentado e testado, no qual Sainz e Peterhansel ganharam as duas últimas edições do Dakar.

Pelo terceiro ano consecutivo, Kuba é acompanhado pelo experiente navegador alemão Timo Gottschalk, que ‘guiou’ Al-Attiyah à sua primeira vitória no Dakar em 2011. A dupla teve a oportunidade de testar o novo carro em Marrocos e Abu Dhabi, mostrando um ritmo impressionante nos Emirados Árabes Unidos antes que as suas esperanças gerais fossem frustradas por um eixo de transmissão partido.

Este ano, Kuba ganhou também o seu quinto Campeonato Polaco de Drift e visitou as 24 Horas de Le Mans pela primeira vez como adepto, mas agora o seu foco é o Dakar, uma vez que parece desfrutar de mais um passeio bem sucedido para a equipa X-Raid Orlen: “Ninguém sabe realmente como será a nova classe T1+, por isso no final decidimos ir com um carro que sabemos que funciona bem, um carro que já ganhou o Dakar. Para mim e para o meu patrocinador é realmente importante ter um carro de confiança, para ter uma boa oportunidade de terminar o rally.

O carro é realmente bom, embora não estejamos super felizes porque os regulamentos mudaram, e vamos ter um limitador mais pequeno. No Mini Buggy isso significa um pouco menos de potência, mas esperamos que não seja tão mau assim.

Eu diria que ficámos satisfeitos com o quarto lugar em Dakar 2021. Alcançámos essa posição bastante cedo no rali e ficámos lá até ao fim. Carlos, Peterhansel e Nasser são os melhores, super experientes, todos vencedores do Dakar. Portanto, penso que fizemos o melhor que pudemos, e estou feliz com isso, com certeza. Não foi um quarto lugar de sorte, andámos bem do princípio ao fim para chegar a nessa posição. Podíamos ter tido um pouco de sorte e acabádo entre os três primeiros, mas no final fizemos o nosso máximo.

Vamos tentar subir ao pódio mas para mim, cada ano é sobre conseguir mais experiência e mais quilometragem.

Vamos dar o nosso melhor, e veremos como corre. O Audi está a chegar, os carros T1+ estão a chegar, mas não sabemos quem vai ser realmente bom. É difícil dizer quais os pilotos que serão os mais rápidos”.