Dakar, Jakub ‘Kuba’ Przygonski: “o alvo é o pódio” | AutoSport

Depois de ter mudado das motos para os autos em 2016, Jakub ‘Kuba’ Przygonski só no primeiro ano não ficou no top 10 do Dakar, e em 2021 foi quarto, sexto o ano passado. Aos comandos do novo Mini John Cooper Works Plus, o T1+ da Mini, o polaco é candidato aos melhores lugares, ainda que o carro tenha ainda tudo a provar.

‘Kuba’ Przygonski tem sido um dos protagonistas mais consistentes dos automóveis nas últimas edições, e o polaco está determinado a conquistar o seu primeiro pódio de Dakar, em 2023.

Depois de ter chegado em sexto lugar no ano passado num Mini Buggy, que não conseguiu igualar os carros T1+, o piloto de 37 anos passou agora para a categoria mais rápida, e espera que o seu novo Mini JCW Plus o possa ajudar a levar a luta à Toyota, Prodrive e Audi.

Tendo corrido os três primeiros Dakar sauditas na companhia de Timo Gottschalk, tem também um novo co-piloto na forma de Armand Monleon.

Kuba e Armand iniciaram ambos as suas carreiras de rally-raid nas motos e tornaram-se bons amigos durante o seu tempo nas duas rodas. Eles acreditam que o seu passado comum será um bónus adicional no que diz respeito à navegação, no que é considerado uma 45ª edição particularmente desafiante. Após dois anos como co-piloto de SSV para Gerard Farres, Armand navegou Lucio Alvarez até ao 18º lugar nos carros no Dakar 2022, e ficou satisfeito com a forma como se adaptou ao ritmo dos T1+.

Ele e Kuba já tiveram a oportunidade de correr juntos no recente Rallye du Maroc, ocupando um sólido sexto lugar no geral, e ambos estão tranquilamente confiantes de que podem construir uma parceria de sucesso. Kuba é um dos pilotos mais talentosos do desporto automóvel polaco, com cinco títulos nacionais de drift e uma Taça do Mundo da FIA para Cross-Country Rallies. Tendo terminado nos sete primeiros em cinco das últimas seis edições, está finalmente pronto para subir ao pódio geral do Dakar: “Vamos para Dakar 2023 com um novo Mini T1+.

É um carro completamente novo com rodas maiores, um novo sistema de suspensão, tudo é diferente. Estamos realmente ansiosos pelo Dakar porque será a nossa primeira vez com este carro, e poderemos ver o seu potencial em comparação com os outros.

Com certeza que o alvo do Dakar é o pódio, porque temos um carro novo realmente bom, e vamos tentar continuar a empurrar desde o início.

Este ano irei com um novo navegador, Armand Monleon. Ele é espanhol, tem a minha idade, nós costumávamos correr juntos nas motos. É agradável, porque sentimos a navegação como se fosse nas motos, penso que temos o mesmo estilo de navegação.

Acabei em quarto no Mundial de Rally-Raid, o que foi um bom resultado. Podia ter sido melhor, mas tivemos alguns problemas em Abu Dhabi. No final foi bom.

Não tínhamos maiores expectativas porque não corremos todo o campeonato, perdemos o Rally de Andaluzia. Dakar 2023 será mais longo, e esses dois dias extra farão uma grande diferença, porque algo pode acontecer todos os dias no Dakar. Com certeza, será mais difícil.

As equipas de topo estão habituadas a abrir, por isso conhecem melhor o terreno da Arábia Saudita, podem encontrar pistas mais difíceis. Mas a navegação dura também é agradável!

Mal posso esperar por este rali”.

PALMARÉS

2022: 6º (automóveis)

2021: 4º (automóveis)

2020: 19º (automóveis)

2019: 4º (automóveis)

2018: 5º (automóveis)

2017: 7º (automóveis)

2016: 15º (automóveis)

2015: 18º (motos)

2014: 6º (motos)

2013: 11º (motos)

2012: Abandono Etapa 3 (motos)

2010: 8º (bicicletas)

2009: 11º, 1º estreante (motos)