Dakar, Jakub ‘Kuba’ Przygonski: “foi uma boa semana, ainda temos tempo para recuperar” | AutoSport

Jakub Przygonski/Timo Gottschalk (Mini/X-Raid Orlen Team) não tiveram um começo fácil de Dakar, mas com o passar dos dias foram melhorando e já são sextos da geral.

O polaco lutou com problemas de ‘handling’ do carro nos primeiros dias. Trabalhando de perto com os engenheiros, foi capaz dos resolver e com isso passou à ofensiva, subindo da nona para a quinta posição da geral. Ao contrário de muitos dos seus rivais, eles evitaram cometer grandes erros, quer ao volante, quer em termos de navegação.

“Os últimos dias têm sido muito longos e cansativos. Na verdade, foi uma boa semana. Perdemos algum tempo no início, mas conseguimos fazer algumas alterações ao Buggy e agora podemos competir novamente com os líderes. Temos de fazer um grande esforço na próxima semana, pois ainda temos tempo para recuperar”, disse Kuba Przygonski.