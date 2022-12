Dakar: horários das 14 etapas | AutoSport

Aqui ficam os horários das 14 etapas do Dakar, deve considerar 3 horas de diferença para Portugal continental face à hora referida no mapa. Tenha em atenção a coluna SS Start, a partir daí pode acompanhar a prova online, e aí, como em todas as colunas, tem três horários, o arranque das motos, carros e a hora estimada para o último concorrente. A chegada das etapas é na coluna ASS, novamente para as motos, carros e último concorrente, sendo claro, horas estimadas (não esqueça a diferença de três horas para Portugal continental).