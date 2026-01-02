Dakar: horários, -3 horas em Portugal continental e Madeira, -4 nos Açores

A 48ª edição do Dakar, sétima consecutiva na Arábia Saudita, arranca a 3 de janeiro com um prólogo de 23 km em torno de Yanbu, definindo a ordem de partida para a primeira etapa. No dia seguinte, a prova mantém‑se na região, antes de rumar a norte, para AlUla, e depois a leste, até Hail, através da primeira de duas etapas em formato Maratona, que obrigam pilotos e navegadores a pernoitar em acampamentos remotos sem assistência técnica das equipas.

A chegada a Hail está prevista para 8 de janeiro, sendo que o dia 9 acolhe a etapa mais longa do rali, com 920 km totais. O dia de descanso terá lugar em Riade, a 10 de janeiro, antes de a caravana iniciar o regresso a Yanbu a partir de 11 de janeiro. O percurso inclui ainda o loop de Wadi Ad‑Dawasir, com 481 km cronometrados, o sector selectivo mais longo da edição. A segunda etapa Maratona decorre na semana final, com o rali a terminar a 17 de janeiro em Yanbu.

As temperaturas previstas variam entre 11 e 21 graus durante o dia, descendo potencialmente para valores entre 0 e 6 graus à noite, impondo um desafio adicional de gestão térmica e física às equipas.

FOTO @DakarinSaudi