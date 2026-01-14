Dakar, Henk Lategan: “Tudo o que podia correr mal, correu”
Henk Lategan lamentou a falta de sorte. Apesar de todo o esforço e da ajuda dos companheiros de equipa, foi sexto nesta etapa e perdeu 13 minutos para o vencedor. As contas do Dakar estão ainda em aberto e está a 12 minutos de Nasser Al-Attiyah, o que é um mal menor tendo em contas as circunstâncias:
“Já não sei o que dizer. Tudo o que podia correr mal, correu. Perdemos a direção assistida ontem, ficámos sem combustível hoje e perdemo-nos duas vezes, não seguindo os pontos de referência. Não é assim que se ganha o Dakar. O Toby ajudou-me, o Seth parou esta manhã para me dar cobertura, tenho companheiros de equipa incríveis e um carro fantástico, mas sem sorte. Estou muito, muito frustrado com esta corrida. Tudo o que me aconteceu nas minhas participações anteriores aconteceu de uma só vez nesta edição. É inacreditável.”
O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.
E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.
Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.
Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.
Lista de Vantagens:
-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade
-Desconto nos combustíveis Repsol
-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis
-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto
-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros
Saiba mais AQUI