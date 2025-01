Dakar, Henk Lategan: “Nunca fui um especialista em areia ou dunas”

Henk Lategan, que liderava a classificação geral esta manhã, terminou em 4º lugar na especial do dia. Yazeed Al Rajhi, que terminou em segundo, recuperou a liderança da classificação geral na véspera da última etapa. O saudita tem agora uma vantagem de 6min11seg sobre o sul-africano, quando faltam 61 quilómetros de corrida. A tarefa de regressar ao primeiro lugar e vencer o Dakar é difícil e Lategan fez o que pareceu já um balanço da prova. Com apenas 61km contra o cronómetro amanhã, as oportunidades de voltar ao primeiro lugar serão francamente reduzidas:

“Estávamos um pouco à frente na estrada, acabámos mesmo atrás do primeiro classificado. Para ser honesto, não havia muito mais que pudéssemos ter feito hoje. Tentei dar o meu melhor e no final estávamos à procura de pistas e a abrir algum caminho com o Lucas. Tentei… foi mais ou menos isso que conseguimos fazer hoje. Nunca fui um especialista em areia ou dunas, mas estou contente por ter passado esta etapa. O carro ainda está inteiro. Conseguimos, agora só falta mais um dia curto e depois estaremos na meta. É espetacular. Tivemos um Dakar muito bom, com alguns altos e baixos. Algumas coisas correram-nos bem, outras não. No geral, estou contente com a forma como correu e como está a correr. Ainda nos falta um dia para chegarmos à meta. Foi uma corrida muito boa”.