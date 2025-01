Dakar, Henk Lategan: “isto era muito importante para a posição na estrada na 1ª etapa”

O piloto sul-africano oficial da Toyota Gazoo Racing regressou de forma impressionante ao Dakar! Lategan esteve ausente do rali no ano passado, devido a uma lesão num ombro, isto depois de ter sido quinto na edição de 2023. Hoje começou com a vitória no prólogo, para já um bom começo: “Não foi uma condução perfeita, cometemos alguns erros aqui e ali, mas foi uma boa etapa. Tivemos um bom ritmo desde o início. Era muito curta. Normalmente, tenho dificuldade em arrancar nas etapas curtas. Preciso de cerca de vinte quilómetros para aquecer, mas sabíamos que isto era muito importante para a posição na estrada na primeira etapa, por isso fomos um pouco mais rápidos. O terreno era muito complicado. O ritmo é muito elevado, as velocidades são muito altas e havia muitos pontos muito estreitos onde, se acertarmos, podemos passar muito rapidamente, mas se errarmos, pode correr muito mal. Pode arrancar uma roda ou ficar presa. Podemos perder uma roda, ter um furo ou algo do género. Foi um bom equilíbrio, ou se é rápido ou não se chega a lado nenhum…”