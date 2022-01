Dakar, Henk Lategan: “Ainda não acredito pois tivemos um dia infernal” | AutoSport

Quando chegou ao Dakar em 202, já era uma estrela em ascensão no mundo dos rally-raid. Henk Lategan cresceu no mundo dos desportos motorizados pois aos 15 anos de idade, participou no seu primeiro evento regional como co-piloto do seu pai. Menos de uma década depois, tornou-se o piloto mais jovem a ganhar o título sul-africano de rally-raid.

A sua carreira também o levou a cruzar-se com o seu ídolo Sebastien Loeb nas estradas de Monte Carlo. Ele não sabia então que eles se voltariam a encontrar no Dakar.

Na altura, o jovem Henk correu exclusivamente em ralis tradicionais ao volante de um Skoda. Em 2018, mudou para o TT com a equipa da Toyota Gazoo, mas após uma partida promissora e um impressionante segundo lugar na etapa 3 do primeiro Dakar na Arábia Saudita, um excesso de entusiasmo apanhou o sul-africano, que teve um forte acidente e lesionou-se no ombro. Agora, aos 27 anos de idade, Lategan regressa com humildade e muito mais experiência: “Participar no Dakar era um sonho meu de longa data. Tive de aprender rapidamente. Quando comecei as duas primeiras etapas foram terrivelmente difíceis. Tivemos de compreender esta nova forma de navegar. Depois ficámos surpreendidos por sermos competitivos face às lendas do Dakar.

Depois tivemos um acidente na quinta etapa. Na altura, sofri muito. Depois fiquei no bivouac para ganhar mais experiência, apesar de não ser a situação que eu esperava. O objetivo era voltar mais forte” começou por dizer o sul-africano, que hoje venceu a sua primeira etapa no Dakar: “Ainda não acredito. Não tenho a certeza do que aconteceu. Tivemos honestamente um dia infernal. Começou 10 quilómetros depois do início, quando a minha porta se partiu. Abriu-se e eu guiei até ao primeiro CP com a porta a bater, aberta.

Depois consegui resolver, amarrei-a e não conseguia abri-la. Mais tarde tivemos um furo, pelo que tive de sair da porta do navegador e mudar a roda.

Tivemos, portanto, um dia louco. Não posso realmente acreditar que tenhamos ganho a etapa. Não faz sentido. O Dakar tem uma forma de nos manter humildes, penso eu.

Houve alguns erros do nosso lado desde o início, por isso estamos completamente fora da disputa geral. Penso que temos de continuar assim, e continuar a aprender.

Posso sentir todos os dias que estamos a ter um pouco mais de confiança e a começar a ler o terreno um pouco melhor, o que é algo de que eu realmente precisava. Tenho de me certificar que me mantenho em prova. Continuaremos a forçar e a fazer tudo ao nosso alcance para chegar ao fim do rali”.