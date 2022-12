Dakar, Hélder Rodrigues: “Para mim é uma grande desafio” | AutoSport

Helder Rodrigues iniciou a sua carreira no Motocross tendo-se aventurado depois pelos trilhos do enduro, modalidade que o projetou a nível internacional. A fase de maior sucesso seria todavia no Todo-o-Terreno onde se destacou como um dos mais bem sucedidos pilotos mundiais.

A sua carreira está recheada de sucessos. Conquistou um primeiro título de Campeão Mundo no Enduro enquanto Júnior. Mais tarde, em 2011, sagrou-se Campeão Mundial de Cross Country Rally. No Rally Dakar, a corrida mais dura e emblemática do desporto motorizado a nível mundial, subiu por duas vezes ao pódio, completou todas as suas onze participações alcançando por cinco vezes o Top 5 e em dez ocasiões o Top 10. Venceu nove etapas.

Nos últimos quatro anos foi Sport Manager da Honda HRC equipa que por duas vezes alcançou a vitória no Rally Dakar e outros tantos títulos mundiais.

Helder Rodrigues já representou oficialmente alguns dos maiores construtores mundiais, entre os quais a KTM, Gas Gas, Yamaha e Honda.

Vai agora competir no Dakar aos comandos de um Can-Am T4 da equipa South Racing sendo acompanhado do também ex-motard Gonçalo Reis.